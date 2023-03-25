EuroLeague'de haftanın oyuncusu Guerschon Yabusele oldu Real Madrid'in Fransız yıldızı Guerschon Yabusele, EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu oldu.

EuroLeague'in 30. haftasında İspanyol ekibi Real Madrid, İtalyan temsilcisi Virtus Bologna takımını deplasmanda 96-79 mağlup etti.

Bu maça ise Real Madrid'in Fransız basketbolcusu Guerschon Yabusele, damgasını vurdu. 27 yaşındaki yıldız basketbolcu maçta 24 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle oynayarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.

İlk kez haftanın oyuncusu oldu

Bu performansın ardından EuroLeague'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Yabusele, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.