EuroLeague'de ilk Final Four bileti Barcelona'nın oldu

AA
Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek finali üçücü maçında İspanya devi Barcelona, Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk oldu.
Mücadelenin ilk çeyreğini 13-10 önde bitiren Barcelona devre arasına da 29-26 üstün girdi.
İkinci yarıda da Zalgiris'in skora ortak olmasına izin vermeyen İspanya ekibi üçüncü periyodunu 61-48 önde geçtiği mücadeleden 77-66 galip ayrıldı.
Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın da forma giydiği Barcelona seriyi 3-0 kazanarak Dörtlü Final'e yükselen ilk takım oldu.
Turkish Airlines EuroLeague Final Four'u 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenecek.