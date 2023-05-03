EuroLeague'de ilk Final Four bileti Barcelona'nın oldu
AA

Turkish Airlines play-off çeyrek finali üçücü maçında İspanya devi Barcelona, Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk oldu.

Mücadelenin ilk çeyreğini 13-10 önde bitiren devre arasına da 29-26 üstün girdi.

İkinci yarıda da Zalgiris'in skora ortak olmasına izin vermeyen İspanya ekibi üçüncü periyodunu 61-48 önde geçtiği mücadeleden 77-66 galip ayrıldı.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın da forma giydiği Barcelona seriyi 3-0 kazanarak Dörtlü Final'e yükselen ilk takım oldu.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'u 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenecek.

Yeni Haber Başlığı
Yeni Haber Başlığı
Yeni Haber Başlığı