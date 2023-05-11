EuroLeague'de nisan-mayıs aylarının MVP'si Walter Tavares THY EuroLeague'de Real Madrid'in basketbolcusu Walter Tavares, nisan ve mayıs aylarının en iyi oyuncusu ödülünü layık görüldü.

AA

İspanya ekibi Real Madrid'in pivotu Walter Tavares, THY Avrupa Ligi'nde nisan-mayıs aylarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre nisan ve mayısta çıktığı 6 maçta 21,8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan Tavares, kariyerinde üçüncü kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Takımının Dörtlü Final'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu

Normal sezonun son iki haftası ve play-off'larda 4 maçta görev alan Tavares, 12,8 sayı, 7 ribaunt ve 2 blok ortalamalarıyla mücadele ederek takımının Dörtlü Final'e yükselmesinde önemli rol üstlendi.