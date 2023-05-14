EuroLeague'de yılın koçu Georgios Bartzokas Olympiakos'u çalıştıran Georgios Bartzokas, EuroLeague'de üst üste ikinci kez yılın koçu seçilerek bunu başaran ilk antrenör oldu.

AA

EuroLeague'de normal sezon ödülleri dağıtılmaya devam edilirken yılın koçu ödülünün sahibi değişmedi ve Georgios Bartzokas, Olympiakos'taki başarılı serüvenini bir ödülle daha taçlandırdı.

EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyerek Final Four'da Monaco ile eşleşen Olympiakos'ta Bartzokas yılın koçu seçildi.

Normal sezonda takımını birinci yaptı

Bartzokas, normal sezonda 24 galibiyet 10 mağlubiyet ile takımını play-off'a birinci sıradan sokmuştu. Ardından 3-2 kazandıkları Fenerbahçe serisi Bartzokas'ı EuroLeague tarihinde 4 defa 5. maç kazanan ilk koç yaptı.

Bu başarıyı yakalayan ilk isim oldu

Daha evvel takımını ilk sezonunda Londra'da EuroLeague zaferine ulaştırdığı 2013 yılında ve 2022'de bu ödüle layık görülen Yunan çalıştırıcı, toplamda 3 defa yılın koçu seçildi ve bu başarıyı EuroLeague'nin takip eden sezonlarında üst üste yakalayan ilk isim oldu.