Fenerbahçe-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi

AA
Türkiye Basketbol Süper Ligi 28. haftasında 8 Mayıs Pazartesi oynanması gereken Fenerbahçe-Aliağa Petkimspor maçı, sarı-lacivertli ekibin THY Avrupa Ligi'ndeki müsabakası nedeniyle ertelendi.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko maçının ertelendiği belirtildi.
Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe'ye başarılar diledi
Sarı-lacivertli ekibe 9 Mayıs Salı günü Atina'da Yunanistan temsilcisi Olympiakos ekibiyle oynayacağı THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci maçında başarı dileğinde de bulunuldu.