Fenerbahçe, Anadolu Efes karşısında uzatmada kazandı

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 12. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Anadolu Efes'i 93-90 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında EuroLeague’deki iki temsilcimiz Fenerbahçe ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı.

Maçın üçüncü çeyreğinde bir noktada 22 sayı öne geçen Fenerbahçe, son hücumda Will Clyburn’ün üçlüğüne engel olamadı ve maç 79-79’luk skorla uzatmaya gitti.

Uzatmada Dyshawn Pierre’in etkili oyunuyla Fenerbahçe, sahadan 93-90 galip ayrıldı.

Fenerbahçe iki maç aradan sonra kazandı

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 12. maçında 10. galibiyetini aldı ve ligde iki maçlık aranın ardından galibiyete ulaştı. Efes ise 12. maçında dördüncü kez kaybetti.

Pierre 23 sayı ile oynadı

Fenerbahçe’de Johnathan Motley 22 sayı – 4 ribaund, Dyshawn Pierre 23 sayı – 9 ribaund – 3 asist, Nick Calathes 9 sayı – 6 ribaund – 5 asist – 3 top çalma, Nigel Hayes-Davis 11 sayı – 2 ribaund – 3 asist, Marko Guduric 8 sayı – 3 ribaund ile mücadele etti.

Clyburn 39 sayı atarak maçın en skoreri oldu

Efes‘te Will Clyburn 39 sayı – 13 ribaund, Bryant Dunston 19 sayı – 2 ribaund, Shane Larkin 8 sayı – 3 ribaund – 5 asist, Amath M’Baye 7 sayı – 8 ribaund – 2 asist, Vasilije Micic 8 sayı – 2 ribaund – 4 asist ile oynadı.