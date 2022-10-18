Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Euroleague maçında sahasında Fransız takımı Asvel Lyon'u ağırlayacak.İşte Fenerbahçe Beko-Asvel Lyon maçının detayları..

Fenerbahçe Beko Euroleague 2022/2023 sezonu 3. maçında evinde Fransız ekibi Asvel Lyon-Villeurbanne ile karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe Beko Euroleague'de çıktığı iki maçıda kazandı.

Dimitrios Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı üç maçıda kazanmayı başardı.Yoluna dolu dizgin devam eden sarı lacivertliler Asvel Lyon-Villeurbanne maçınıda taraftarının desteğiyle kazanmak istiyor.

Fenerbahçe ve Asvel Lyon daha çnce 8 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 6'sını Fenerbahçe kazanırken 2 maçı ise Asvel Lyon kazandı.

Basketbolseverler Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçının detaylarını araştırıyor.Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Peki Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon Euroleague maçı ne zaman oynanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı..





Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı 18 Ekim Salı (bugün) 20.45'te oynanacak.Maç S Sport kanalından naklen yayınlanacak..

