Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 10. hafta maçında, Bayern Münih ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı 10. hafta maçında, Bayern Münih ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta AX Armani Ex. Olimpia Milano ile karşı karşıya gelen ve yenilen Fenerbahçe, bu maçı kazanmak istiyor.

Maçı kaçırmak istemeyenler ve temsilcimizi desteklemek isteyenler, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Basketbolseverler, "Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı karşılaşması bu akşam saat 22:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

THY Euroleague'de 3 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 13. sırada yer alıyor. Ligde aynı galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise 14. sırada bulunuyor.