Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı oynanacak mı?

Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı oynanacak mı?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 29. hafta maçında CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecekti. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilanı sonrası, CSKA'nın durumu sıkıntıya girdi.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecekti.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası, THY Avrupa Ligi Rus takımlarla ilgili kararını vermek için toplandı.

Bu kapsamda kararı ve maçı merak edenler, "Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı oynanacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı oynanacak mı? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE BEKO - CSKA MAÇI OYNANACAK MI?

Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı oynanmayacak. THY Avrupa Ligi (EuroLeague) yönetimi, Rus takımları konusunda kararını verdi.

Yönetimin yaptığı oylama sonucunda Rus takımlarıyla (CSKA Moskova, Zenit ve Unics Kazan) oynanan maçların geçersiz sayılmasına karar verildi.

Böylelikle Rus takımlarına karşı 3 maçta 3 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, play-off potası dışına çıktı. .