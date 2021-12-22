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    Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 17. hafta maçında Fransız temsilcisi LDLC Asvel ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 14:18
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    Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

    Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 17. hafta maçında, Fransız temsilcisi LDLC Asvel ile karşı karşıya gelecek.

    Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel basketbol maçını takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

    Peki, Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçına dair detaylar...

    FENERBAHÇE BEKO - LDLC ASVEL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel EuroLeague maçı, 23 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.00'da başlayacak.

    Lyon kentindeki Astroballe Salonu'nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak.

    Bu zorlu karşılaşmayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Josip Radojkovic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 9. sırada yer alıyor.

    Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.

    LDLC Asvel'in de organizasyonda 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

    Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

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