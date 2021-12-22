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Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 17. hafta maçında Fransız temsilcisi LDLC Asvel ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?