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Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 17:36
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, devam ediyor.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı 13. hafta mücadelesinde, Monaco ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz haftalarda AX Armani Ex. Olimpia Milano ve Anadolu Efes'e yenilen Kanarya, yeniden bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.
Üst üste alınan yenilgiler taraftarın canını sıkarken, Monaco maçının kazanılması büyük önem taşıyor.
Maçı kaçırmak istemeyenler ve temsilcimizi desteklemek isteyenler, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Basketbolseverler, "Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı 2 Aralık Perşembe günü 20.45’te AS Monaco ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaşacak.
20.45’teki mücadele, beIN Sports Haber ve beIN Sports Youtube kanallarından yayınlanacak.
Son 4 Euroleague maçını kaybeden Fenerbahçe Beko, ligde 3 galibiyetle 16’ncı sırada yer alıyor.