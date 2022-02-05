Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 26. hafta maçında Real Madrid ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Real Madrid ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında AX Armani Ex. Olimpia Milan'I yendi.

AX Armani Ex. Olimpia Milan'ı yenen ve yeni haftaya moralli giren Fenerbahçe Beko, Real Madrid karşısında galibiyet arayacak.

Maçı izlemek isteyenler ise "Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko’nun Turkish Airlines EuroLeague’in 18. haftasında 29 Aralık Çarşamba günü Real Madrid ile oynaması gereken ancak Real'de artan koronavirüs vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenen maçın tarihi belli oldu.

Bu kapsamda Fenerbahçe - Real Madrid maçı, 8 Şubat Salı günü Ülker Sports Arena'da oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşma saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MAÇ BİLETLERİ HAKKINDA

Fenerbahçe Beko – Real Madrid karşılaşması için bilet satın alan taraftarların satın almış oldukları koltuklar, yeni maç tarihine göre başlatılacak bilet satışlarında, belirlenecek süre boyunca kendi adlarına rezerve edilecektir.

Taraftarlar, daha önce satın aldıkları koltukları tekrar alabilmek için öncelik hakkına sahip olacaktır. Bilet satışlarına ilişkin tüm bilgilendirmeler, ilerleyen dönemde kulüp tarafından yapılacaktır.