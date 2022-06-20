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    Fenerbahçe Beko'da Şok Ayrılık

    Yeni sezon yapılanmasına başlayan Fenerbahçe Beko'da Türkiye Ligi ve EuroLeauge şampiyonlukları yaşayan Ahmet Düverioğlu ile yollar ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 16:04
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    Fenerbahçe Beko'da Şok Ayrılık

    Fenerbahçe Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak 6 sezondur Fenerbahçe Beko forması giyen Ahmet Düverioğlu'na teşekkür ederek yollarının ayrıldığını açıkladı.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada;

    "Altı sezon boyunca formamızı giyen ve başta EuroLeague şampiyonluğumuz olmak üzere bu süreçteki başarılarımızda pay sahibi olan Ahmet Düverioğlu ile yollarımız ayrılmıştır.
    Katkılardan dolayı değerli sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

    Fenerbahçe Beko da Şok Ayrılık #1


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