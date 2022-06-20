Fenerbahçe Beko'da Şok Ayrılık

Fenerbahçe Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak 6 sezondur Fenerbahçe Beko forması giyen Ahmet Düverioğlu'na teşekkür ederek yollarının ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada;

"Altı sezon boyunca formamızı giyen ve başta EuroLeague şampiyonluğumuz olmak üzere bu süreçteki başarılarımızda pay sahibi olan Ahmet Düverioğlu ile yollarımız ayrılmıştır.