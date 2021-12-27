Fenerbahçe Beko'da Vesely ve De Colo takıma ne zaman dönecek?

Fenerbahçe Beko'da Vesely ve De Colo takıma ne zaman dönecek?

Fenerbahçe Beko'nun iki önemli yıldızı Vesely ve De Colo'nun sakatlığına ilişkin kulüpten açıklama yapıldı. Peki, Fenerbahçe Beko'da Vesely ve De Colo takıma ne zaman dönecek?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 17. hafta maçında, Fransız temsilcisi LDLC Asvel ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe bu maçı kıl payı kaybederken, takımın iki önemli yıldızı De Colo ve Vesely ise sakatlandı.

İki önemli ismin maç sırasında sakatlanması Fenerbahçe'ye sıkıntı yarattı ve maç 82-84 Asvel üstünlüğü ile bitti.

Bunun akabinde taraftarlar bu iki yıldızın yeniden ne zaman sahalara döneceğini merak etmeye başladı.

Peki, Fenerbahçe Beko'da Vesely ve De Colo takıma ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE BEKO'DA DE COLO VE VESELY TAKIMA NE ZAMAN DÖNECEK?

Fenerbahçe Beko, Asvel'le oynanan THY Euroleague maçında sakatlanan Nando De Colo ve Jan Vesely'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağını duyurdu.

Buna göre De Colo'nun 8-10, Vesely'nin ise 6 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Takımımız Fenerbahçe Beko’nun 23 Aralık Perşembe günü oynadığı ASVEL karşılaşmasında sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşan Jan Vesely ve sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelen Nando De Colo’nun İstanbul’da yapılan tetkik ve müdahalelerinin ardından, sporcularımızın sahalara dönüş süreleri Vesely için 6 hafta, De Colo için ise 8-10 hafta olarak öngörülmektedir. Oyuncularımızın sağlık durumlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler ilerleyen dönemde yeniden yapılacaktır. "