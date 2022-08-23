Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Nick Calathes kimdir? İşte kariyeri..

Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna kattığı Nick Calathes'in kariyeri ve hayatı gündeme geldi.İşte Calathes hakkında merak edilenler..

Fenerbahçe Beko Nick Calathes'i kadrosuna kattı.Fenerbahçe Beko başarılı basketbolcunun transferini resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Fenerbahçe resmi hesabından yapılan açıklamada "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa’nın en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen ve EuroLeague’de tüm zamanların asist liderliğini elinde bulunduran başarılı oyuncu Nick Calathes (1989, 1.96) ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu transferin ardından Nick Calathes'in kariyeri ve hayatı merak konusu oldu.Basketbolseverler Nick Calathes hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.

İşte Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Nick Calathes'in kariyeri..

Nick Calathes kimdir?

Nick Calathes 7 Şubat 1988 yılında Florida'da dünyaya geldi.Yunan asıllı Amerikalı basketbolcu milli takım tercihini Yunanistan'dan yana kullanarak Yunanistan milli takımında forma giymiştir.

Nick Calathes profesyonel basketbol kariyerine Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile başladı.2009-2012 yılları arasında Panathinaikos forması giyen Calathes, 22 yaşındayken EuroLeague şampiyonluğu başarısı elde etti.

Nick Calathes 2013-2015 yılları arasında NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies forması giydi.2015 yılında eski takımı Panathinaikos'a geri dönen başarılı basketbolcu 2020 yılına kadar burada forma giydi.

Oyun kurucu ve şutör gard mevkisinde oynayan Nick Calathes son olarak İspanyol ekibi Barcelona'da forma giydi.

Nick Calathes yeni sezonda ülkemizde Fenerbahçe Beko forması ile mücadele edecek.