- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Fenerbahçe, Bologna'ya mağlup oldu
Fenerbahçe, Bologna'ya mağlup oldu
- 31.12.2022 - 02:27
EuroLeague'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna konuk oldu
Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 92-88'lik mağlubiyet ile ayrıldı.
İlk ve ikinci çeyrek
Virtus Segafredo Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, sarı-lacivertlilerin 25-23 üstünlüğüyle tamamlandı. Başa baş mücadele ikinci periyotta da sürdü ve soyunma odasına 46-46 eşitlikle gidildi.
Üçüncü çeyrek ve son periyot
Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 68-65 önde bitirse de final periyodunda etkili bir performans sergileyen Virtus Segafredo Bologna, mücadeleden 92-88 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekipte Marco Belinelli, 18 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerde Jonathan Motley'nin 26 sayısı, mağlubiyeti engelleyemedi.
Fenerbahçe zirve yolunda yaralı
Bu sonuçla Virtus Segafredo Bologna, 7 galibiyete ulaştı. Son 4 maçını kaybeden Fenerbahçe ise 6. yenilgisini yaşadı.