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    Fenerbahçe, Bologna'ya mağlup oldu

    EuroLeague'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Virtus Segafredo Bologna ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler müsabakadan 92-88 yenik ayrıldı.
    • 31.12.2022 - 02:27
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    Fenerbahçe, Bologna'ya mağlup oldu

    EuroLeague'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna konuk oldu

    Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 92-88'lik mağlubiyet ile ayrıldı.

    İlk ve ikinci çeyrek

    Virtus Segafredo Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, sarı-lacivertlilerin 25-23 üstünlüğüyle tamamlandı. Başa baş mücadele ikinci periyotta da sürdü ve soyunma odasına 46-46 eşitlikle gidildi.

    Fenerbahçe, Bologna ya mağlup oldu #1

    Üçüncü çeyrek ve son periyot

    Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 68-65 önde bitirse de final periyodunda etkili bir performans sergileyen Virtus Segafredo Bologna, mücadeleden 92-88 galip ayrıldı.

    Ev sahibi ekipte Marco Belinelli, 18 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerde Jonathan Motley'nin 26 sayısı, mağlubiyeti engelleyemedi.

    Fenerbahçe, Bologna ya mağlup oldu #2

    Fenerbahçe zirve yolunda yaralı

    Bu sonuçla Virtus Segafredo Bologna, 7 galibiyete ulaştı. Son 4 maçını kaybeden Fenerbahçe ise 6. yenilgisini yaşadı.

    Fenerbahçe, Bologna ya mağlup oldu #3


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