Fenerbahçe, Bursaspor'u mağlup etti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u 84-82 yendi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Fenerbahçe, Johnathan Motley’nin bitime 1 saniye kala gelen isabetiyle sahadan 84-82 galip ayrıldı.

İki takım da play-off'ta yer alacak

Bu galibiyetle Fenerbahçe, normal sezonu 24 galibiyet ve 6 yenilgiyle 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, play-off ilk turunda Tofaş ile kozlarını paylaşacak.

Normal sezonu 17 galibiyet ve 13 yenilgiyle 5. sırada bitiren Bursaspor ise play-off ilk turunda Karşıyaka ile eşleşti.

Wilbekin en skorer oyuncu oldu

Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin 18 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve Johnathan Motley 17 sayı, 8 ribaundla oynadı.

Bursaspor’da ise Onuralp Bitim 16 sayı, 8 ribaund, 2 asist; Zach Auguste 15 sayı, 11 ribaund, 4 asistle mücadele etti.