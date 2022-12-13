- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a mağlup oldu
Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a mağlup oldu
EuroLeague’de 13. hafta karşılaşmasında önemli eksikleri bulunan Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 94-67 kaybetti.
- 13.12.2022 - 23:19
- Güncelleme : 13.12.2022 - 23:52
EuroLeague’in 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos’a 94-67 ile mağlup oldu.
Bu sonuçla lider Fenerbahçe 3. yenilgisini yaşarken Olympiakos ise 9. galibiyetini tattı.
Fenerbahçe'de 5 önemli eksik vardı
Fenerbahçe'de zorlu mücadelede Scottie Wilbekin, Jonathan Motley, Nemanja Bjelica, Dyshawn Pierre ve Tarık Biberovic sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.
Edwards 13 sayı attı
Fenerbahçe'de Carsen Edwards 13 sayı, İsmet Akpınar 11 sayı, Nick Calathes 10 sayı, Marko Guduric 9 sayı, Devin Booker 6 sayıyla oynadı.
Vezenkov 21 sayı ile oynadı
Olympiakos’ta Sasha Vezenkov 21, Giannoulis Larentzakis ve Alec Peters 12 sayı, Moustapha Fall 11 sayı, Kostas Sloukas 8 sayı üretti.