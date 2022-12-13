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    Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a mağlup oldu

    Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a mağlup oldu

    EuroLeague’de 13. hafta karşılaşmasında önemli eksikleri bulunan Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 94-67 kaybetti.
    • 13.12.2022 - 23:19
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 23:52
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    EuroLeague’in 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos’a 94-67 ile mağlup oldu.

    Bu sonuçla lider Fenerbahçe 3. yenilgisini yaşarken Olympiakos ise 9. galibiyetini tattı.

    Fenerbahçe'de 5 önemli eksik vardı

    Fenerbahçe'de zorlu mücadelede Scottie Wilbekin, Jonathan Motley, Nemanja Bjelica, Dyshawn Pierre ve Tarık Biberovic sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

    Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos a mağlup oldu #1

    Edwards 13 sayı attı

    Fenerbahçe'de Carsen Edwards 13 sayı, İsmet Akpınar 11 sayı, Nick Calathes 10 sayı, Marko Guduric 9 sayı, Devin Booker 6 sayıyla oynadı.

    Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos a mağlup oldu #2

    Vezenkov 21 sayı ile oynadı

    Olympiakos’ta Sasha Vezenkov 21, Giannoulis Larentzakis ve Alec Peters 12 sayı, Moustapha Fall 11 sayı, Kostas Sloukas 8 sayı üretti.

    Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos a mağlup oldu #3

    Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos a mağlup oldu #4

    Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos a mağlup oldu #5


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