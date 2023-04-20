Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yenerek finale yükseldi Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, derbi maçında Galatasaray'ı 87-78 yenerek finale kaldı.

AA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Ligi yarı final ikinci maçında Galatasaray ile Fenerbahçe derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, rakibini 87-78'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 2-0 yapan Fenerbahçe, finale yükseldi.

İlk yarıyı Galatasaray önde bitirdi

Taraftarı önünde maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. dakikada Jurjane ve Prints'in basketleriyle 9-2 üstünlük sağladı. Rakibine McBride ve Meesseman'ın isabetli şutlarıyla yanıt veren sarı-lacivertliler, 5. dakikada 9-9 beraberliği yakaladı. Stewart'ın 7. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle 14-11 öne geçen Fenerbahçe, ilk çeyreği 19-18 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe ev sahibi ekip, tempolu girdi. Pelin ve Büşra'nın hareketlendirdiği sarı-kırmızılılar, 12. dakikada McCovan'ın basketiyle 28-26 öne geçti. Çekişmeli geçen mücadelede üstünlük birkaç kez el değiştirirken, Galatasaray devre arasına 43-41 önde girdi.

İlk yarıda Galatasaray'da McCovan 15 sayı, 6 ribaunt, Prints 13 sayı, Nacickaite 9 sayı, 5 ribauntla ön plana çıktı. Fenerbahçe'de ise McBride 15 sayı, Meesseman 10 sayı, 5 ribaunt, Stewart 9 sayıyla mücadele etti.

Fenerbahçe, 9 sayı farkla derbiyi kazandı

Müsabakanın üçüncü çeyreğinin başında iyi savunma yapan Galatasaray, 23. dakikada farkı bir kez daha 7 sayıya (50-43) çıkardı. Fenerbahçe, Stewart ve Meesseman'ın basketleriyle rakibine karşılık verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Meltem Yıldızhan'ın 27. dakikadaki turnikesiyle durumu 59-50 yaptı ve farkı 9 sayıya çıkardı.

Üç uzun oyuncu ile boyalı alanda etkili olan Fenerbahçe, farkı kapatarak çeyreğin bitimine 40 saniye kala Stewart'ın serbest atıştan kaybettiği isabetle 61-60 öne geçti. Bitime 21 saniye kala ev sahibi ekip, Büşra Akbaş ile 62-61 yapsa da 10 saniye kala Fenerbahçe Merve Aydın'ın basketiyle skoru 63-62'e getirdi. Son hücumu kullanan Galatasaray, bitime 3 saniye kala Pelin Derya'nın 3 sayılık basketiyle son periyoda 65-63 önde tamamladı.

Son periyot karşılıklı basketlerle başladı. Galatasaray'ın top kayıplarını iyi değerlendiren konuk takım, 33. dakikada 69-67 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, son 5 dakikaya 10 sayı farkla 77-67 galip durumda girdi. Kalan bölümde farkı koruyan Fenerbahçe, sahadan 87-78 galip ayrıldı.

McCovan'ın 27 sayısı galibiyete yetmedi

Galatasaray'da 27 sayıyla maçın en skoreri olan McCovan'ın yanı sıra, 22 sayı üreten Prints ve 12 sayıyla mücadele eden Nacickaite'nin performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Fenerbahçe'de ise Meesseman 26, Stewart 23 ve McBride 17 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

Eşleşmenin ilk maçını 84-60 kazanan sarı-lacivertliler, seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükseldi.

Fenerbahçe'nin rakibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi olacak

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak.

Geçen hafta sonunda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu olan sarı-lacivertliler, bu kez Mersin temsilcisiyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

Finalde 3 galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak.