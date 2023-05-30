Fenerbahçe, Dyshawn Pierre ile sözleşme yeniledi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonunun ardından bu sene de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına resmen başladı.

Sarı-lacivertliler, ABD'li oyuncu Dyshawn Pierre ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Forvet pozisyonunda forma giyen Dyshawn Pierre, Fenerbahçe Beko formasıyla 93 EuroLeague maçında boy gösterdi. Kanadalı sporcumuz, bu mücadelelerde 8.3 sayı (yüzde 55,7 iki sayı, yüzde 40,8 üç sayı, yüzde 80,7 serbest atış), 3.8 ribaund, 1.9 asist, 11 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Dyshawn, Fenerbahçe Beko formasıyla üç sezonda 68 lig maçına çıkarken, bu müsabakalarda ise 8.99 sayı (yüzde 62,55 iki sayı, yüzde 37,97 üç sayı, yüzde 74,83 serbest atış), 4.53 ribaund, 2.62 asist, 12.34 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı.

Dyshawn Pierre, çubuklu formamızla gösterdiği performansla EuroLeague'in ve Türkiye Ligi'nin bu pozisyondaki en değerli oyuncularından biri olarak kendisini kanıtladı. Pierre, takımımızın 2021-22 sezonu Türkiye şampiyonluğunda da önemli pay sahibi olmuştu.