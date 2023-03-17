Fenerbahçe, EuroLeague'de son 4'e kaldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Macar ekibi Sopron Basket ile karşı karşıya geldi.
Novomatic Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 32-19 önde geçen sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 49-38 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda oyuna kontrolünü bırakmayan Fenerbahçe, son çeyreğine 65-48 önde girdiği maçı 82-62 kazanmasını bildi.
Fenerbahçe, üst üste 3. kez Dörtlü Final'e kaldı
Son şampiyon karşısında İstanbul'daki ilk maçı da 82-62 kazanan sarı-lacivertli ekip, üst üste üçüncü kez adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Fenerbahçe'de Breanna Stewart, 25 sayı, 3 ribaunt, Emma Meesseman 16 sayı, 4 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.