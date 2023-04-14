Fenerbahçe, Familo Schio'yu yenerek EuroLeague'de finale yükseldi FIBA Kadınlar EuroLeague Final-Four mücadelesinde Fenerbahçe, Beretta Famila Schio'yu 77-70 mağlup ederek finale kaldı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final heyecanı başladı. Prag’ın ev sahipliğindeki organizasyonun açılış maçında, temsilcimiz Fenerbahçe ile İtalyan ekibi Beretta Famila Schio karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında 77-70'lik skorla galip gelerek adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe 5. finaline çıkacak

Tarihinde 9. kez Final Four'da mücadele eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, organizasyonda daha önce 4 kez final oynarken, 2 kez üçüncü, 2 kez de dördüncü olmuştu.

Sarı-lacivertli ekip, EuroLeague tarihinde 21 kez karşılaştığı Famila Schio'yu 16 maçta mağlup etti.

Fenerbahçe, Pazar akşamı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-USK Prag maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.