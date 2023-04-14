Fenerbahçe, Familo Schio'yu yenerek EuroLeague'de finale yükseldi

FIBA Kadınlar Ligi’nde Dörtlü Final heyecanı başladı. Prag’ın ev sahipliğindeki organizasyonun açılış maçında, temsilcimiz ile İtalyan ekibi Beretta Famila Schio karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında 77-70'lik skorla galip gelerek adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe 5. finaline çıkacak

Tarihinde 9. kez Final Four'da mücadele eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, organizasyonda daha önce 4 kez final oynarken, 2 kez üçüncü, 2 kez de dördüncü olmuştu.

Sarı-lacivertli ekip, EuroLeague tarihinde 21 kez karşılaştığı Famila Schio'yu 16 maçta mağlup etti.

Fenerbahçe, Pazar akşamı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-USK Prag maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Fenerbahçe, Familo Schio'yu yenerek EuroLeague'de finale yükseldi
Fenerbahçe, Familo Schio'yu yenerek EuroLeague'de finale yükseldi
Fenerbahçe, Familo Schio'yu yenerek EuroLeague'de finale yükseldi
Fenerbahçe, Familo Schio'yu yenerek EuroLeague'de finale yükseldi