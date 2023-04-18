Fenerbahçe, Galatasaray'ı farklı yenerek seride öne geçti Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 24 sayı farkla 84-60 mağlup ederek play-off serisinde 1-0 öne geçti.

AA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu yarı final 1. maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde Metro Enerji Salonu'nda oynanan play-off maçında kazanan 84-60'lık skorla Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takım böylelikle ezeli rakibi karşısında seride 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısı çekişmeye sahne oldu

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Stewart ve McBride ile üst üste üç sayılık isabetler bulan Fenerbahçe, 8. dakikada skoru 18-11'e getirdi ve ilk periyodu 22-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili giren konuk ekip, özellikle boyalı alanda McCovan ile rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar, 14. dakikada Büşra Akbaş'ın boyalı alanın gerisinden bulduğu basketle öne geçti: 28-29. Kalan bölümde McBride ile etkili olan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 45-42 önde gitti.

Serinin ikinci maçı Perşembe günü

İkinci yarıya iyi başlayan sarı-lacivertliler, Stewart ve Alperi Onar'ın üç sayılık basketleriyle farkı açarken, 26. dakikada çift haneye çıkardı: 59-49. McBride'ın etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, final periyoduna 67-52 galip durumda girdi.

Son çeyrekte skor avantajını koruyan sarı-lacivertliler, parkeden 84-60 galip ayrıldı.

Eşleşmenin ikinci maçı, 20 Nisan Perşembe günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Kupası salona geldi

Fenerbahçe, kadın basketbolunda Avrupa'nın en önemli kupasını salona getirdi.

FIBA Avrupa Ligi finalinde hafta sonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertliler, parkeye kupayla çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, kupanın ardından ilk defa parkeye çıkan takımlarına uzun süre tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.