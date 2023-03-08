Fenerbahçe, İsrail deplasmanından boynu bükük dönüyor

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Maccabi Tel Aviv'e konuk oldu.
İsrail ekibine 78-76 mağlup olan sarı-lacivertliler bu sezon 10. yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe Beko'da Hayes Davis 16 sayı, Pierre 15 sayı ile oynadı.
Temsilcimiz çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında 10 Mart Cuma günü 20.45’te Barcelona'yı ağırlayacak.
Maccabi Tel Aviv: 78 - Fenerbahçe Beko: 74
Salon: Menora Mivtachim
Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
Maccabi Tel Aviv: Brown 21, Baldwin 15, Martin 9, Nebo 1, Colson 10, Sorkin 10, Dibartolomeo 10, Cohen 2, Hilliard, Menco
Fenerbahçe Beko: Motley 12, Wilbekin 7, Hayes-Davis 16, Pierre 15, Calathes 8, Edwards 2, Bjelica 6, Guduric 8, Jekiri, Dorsey, Booker
1. Periyot: 17-25
Devre: 43-39
3. Periyot: 61-56