Fenerbahçe, İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında seride 1-0 öne geçti
AA

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği ligin final maçında ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı.

Play-off finalinde Fenerbahçe, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 66-55 yenerek seride 1-0 öne geçti

Maçın 1. periyodunu 17-12 önde tamamlayan İzmir ekibi karşısında 2. çeyrekte baskılı oynayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 35-23 önde tamamladı.

Fenerbahçe bir maç daha kazanırsa şampiyon olacak

Üçüncü periyodu 44-39 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, son periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmayı 66-55 kazandı.

Seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, yarın oynanacak serinin ikinci maçını da kazanması halinde 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.

Fenerbahçe, İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında seride 1-0 öne geçti