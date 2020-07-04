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    Fenerbahçe, Kokoskov'u resmen açıkladı

    Zeljko Obradovic ile yollarını ayıran Fenerbahç, Sırp antrenör Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2020 - 18:49
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    Fenerbahçe, Kokoskov'u resmen açıkladı #1

    Obradovic ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, NBA takımlarından Sacramento Kings'te yardımcı antrenörlük yapan Sırp koç Igor Kokoskov ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

    ''3 YILLIK ANLAŞMAYA VARDIK''

    Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, şu ifadelere yer verdi:

    ''Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa’nın en değerli koçlarından biri olarak kabul edilen, Avrupa basketbolunu uzun süredir NBA’de temsil eden ve bu organizasyonda şampiyonluk yaşamanın yanı sıra birçok ilke imza atmış olan, aynı zamanda milli takım kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna erişmiş başarılı koç Igor Kokoskov ile üç yıl için anlaşmaya varmıştır.''

    Fenerbahçe, Kokoskov'u resmen açıkladı #2

    OBRADOVIC'İN YARDIMCILIĞINI YAPTI

    Sırp hoca, 2004 ve 2005'te Sırbistan-Karadağ Milli Takımı'nda Zeljko Obradovic'in yardımcısı olarak görev aldı. Kariyerinde Gürcistan ve Slovenya milli takımlarının başantrenörlüğünü de üstlenen Sırp teknik adam, Slovenya ile 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı.

    Fenerbahçe, Kokoskov'u resmen açıkladı #3

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