Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.934
0.08%
BTXN Coin
9.12
-4.70%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 85-71 mağlup etti.
    • 16.10.2022 - 20:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 3. hafta karşılaşmasında son şampiyon Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ligin yeni ekibi Konyaspor’u konuk etti.

    Baştan sona önde götürdüğü mücadelede Fenerbahçe, Carsen Edwards’ın önderliğinde sahadan 85-71 galip ayrılmasını bildi.

    Fenerbahçe 3. maçından da galibiyetle ayrıldı

    Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 3. maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak. Ligdeki üçüncü maçında ilk yenilgisini alan Konyaspor ise sahasında Gaziantep Basketbol’u ağırlayacak.

    Fenerbahçe, Konyaspor u mağlup etti #1

    Carsen Edwards maçın en skoreri oldu

    Fenerbahçe'de Carsen Edwards 20 sayı, 1 ribaund, 1 asist; Johnathan Motley 14 sayı, 6 ribaund; Metecan Birsen 11 sayı, 4 ribaund, 2 asistle oynadı.

    Fenerbahçe, Konyaspor u mağlup etti #2

    Eddie'nin 18 sayısı galibiyete yetmedi

    Konyaspor’da ise Jordan Morgan 11 sayı, 8 ribaund, 2 asist; Jarell Eddie 18 sayı, 5 ribaund, 2 asist; Rasheed Sulaimon 15 sayı, 4 ribaund, 7 asistle mücadele etti.

    Fenerbahçe, Konyaspor u mağlup etti #3

    Fenerbahçe, Konyaspor u mağlup etti #4

    Fenerbahçe, Konyaspor u mağlup etti #5


    Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup etti
    Basketbol

    Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup etti

    Bursa'da alkollüyken kaza yaptı, 'sürücü ben değilim' dedi
    3. Sayfa

    Bursa'da alkollüyken kaza yaptı, 'sürücü ben değilim' dedi

    Kars Baraj Gölü yeşile büründü, etrafa pis kokular yayıldı
    Yaşam

    Kars Baraj Gölü yeşile büründü, etrafa pis kokular yayıldı

    Görüş Bildir