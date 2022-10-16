Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup etti

Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 85-71 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 3. hafta karşılaşmasında son şampiyon Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ligin yeni ekibi Konyaspor’u konuk etti.

Baştan sona önde götürdüğü mücadelede Fenerbahçe, Carsen Edwards’ın önderliğinde sahadan 85-71 galip ayrılmasını bildi.

Fenerbahçe 3. maçından da galibiyetle ayrıldı

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 3. maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak. Ligdeki üçüncü maçında ilk yenilgisini alan Konyaspor ise sahasında Gaziantep Basketbol’u ağırlayacak.

Carsen Edwards maçın en skoreri oldu

Fenerbahçe'de Carsen Edwards 20 sayı, 1 ribaund, 1 asist; Johnathan Motley 14 sayı, 6 ribaund; Metecan Birsen 11 sayı, 4 ribaund, 2 asistle oynadı.

Eddie'nin 18 sayısı galibiyete yetmedi

Konyaspor’da ise Jordan Morgan 11 sayı, 8 ribaund, 2 asist; Jarell Eddie 18 sayı, 5 ribaund, 2 asist; Rasheed Sulaimon 15 sayı, 4 ribaund, 7 asistle mücadele etti.