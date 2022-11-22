EuroLeague'de Fenerbahçe, deplasmanda Monaco'yu 96-93 mağlup ederek Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

EuroLeague’de çift maç haftasının ilk ayağında Fenerbahçe, ligin iddialı ekiplerinden AS Monaco’ya konuk oldu ve rakibini 96-93 mağlup etti.

Fenerbahçe sekizinci galibiyetini aldı

Bu galibiyetle birlikte ligdeki dokuzuncu maçında sekizinci kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Monaco ise dokuzuncu maçında üçüncü kez kaybetti.

Monaco'da Loyd 18 sayı ile oynadı

Monaco’da Jordan Loyd 18 sayı ve 5 ribaund ile mücadele etti. Mike James ise karşılaşmada 17 sayı, 3 ribaund ve 5 asist ile oynadı. Alpha Diallo ise 16 sayı ve 5 ribaund üretti. Elie Okobo 12 sayı, 3 ribaund ve 5 asist ile oynadı.

Fenerbahçe'de Nigel Hayes yıldızlaştı

Fenerbahçe’de Nick Calathes mücadeleyi 15 sayı, 3 ribaund, 7 asist ve 2 top çalma ile tamamladı. Nigel Hayes-Davis 21 sayı ve 5 ribaund üretirken Scottie Wilbekin de 13 sayı ve 7 asist ile maçı tamamladı. Carsen Edwards 12 sayı ve 4 ribaund üretti.

Çeyrek Skorları:

1. Çeyrek: 18-21

2. Çeyrek:38-45 (20-24)

3. Çeyrek: 60-79 (22-34)

4. Çeyrek: 93-96 (33-17)