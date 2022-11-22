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    Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü

    Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü

    EuroLeague'de Fenerbahçe, deplasmanda Monaco'yu 96-93 mağlup ederek Avrupa'da liderliğini sürdürdü.
    • 22.11.2022 - 23:13
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 23:22
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    EuroLeague’de çift maç haftasının ilk ayağında Fenerbahçe, ligin iddialı ekiplerinden AS Monaco’ya konuk oldu ve rakibini 96-93 mağlup etti.

    Fenerbahçe sekizinci galibiyetini aldı

    Bu galibiyetle birlikte ligdeki dokuzuncu maçında sekizinci kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Monaco ise dokuzuncu maçında üçüncü kez kaybetti.

    Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü #1

    Monaco'da Loyd 18 sayı ile oynadı

    Monaco’da Jordan Loyd 18 sayı ve 5 ribaund ile mücadele etti. Mike James ise karşılaşmada 17 sayı, 3 ribaund ve 5 asist ile oynadı. Alpha Diallo ise 16 sayı ve 5 ribaund üretti. Elie Okobo 12 sayı, 3 ribaund ve 5 asist ile oynadı.

    Fenerbahçe'de Nigel Hayes yıldızlaştı

    Fenerbahçe’de Nick Calathes mücadeleyi 15 sayı, 3 ribaund, 7 asist ve 2 top çalma ile tamamladı. Nigel Hayes-Davis 21 sayı ve 5 ribaund üretirken Scottie Wilbekin de 13 sayı ve 7 asist ile maçı tamamladı. Carsen Edwards 12 sayı ve 4 ribaund üretti.

    Çeyrek Skorları:

    1. Çeyrek: 18-21

    2. Çeyrek:38-45 (20-24)

    3. Çeyrek: 60-79 (22-34)

    4. Çeyrek: 93-96 (33-17)

    Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü #2

    Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü #3

    Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü #4


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