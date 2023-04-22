Fenerbahçe, Merkezefendi'yi mağlup etti Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Merkezefendi'yi 79-72 yendi.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Merkezefendi karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe sahasında galip

Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleden 79-72 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis, iki teknik faulle soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe mücadeleye Şehmus Hazer, Dyshawn Pierre, Tonye Jekiri, Tyler Dorsey ve Nigel Hayes-Davis beşiyle başladı.

İlk yarı

Hava atışı sonrasında hücum hakkını kazanan konuk ekip Johnathan Hamilton’la maçtaki ilk isabeti buldu. Dorsey ve Nigel’ın 5-0’lık serisiyle skoru 5-2’ye taşıyan Fenerbahçe, rahat bir oyun sergilediği rakibi karşısında skor üstünlüğünü de korudu.

(8-4) Devam eden bölümde Rathan’la üretken olan misafir takım skoru 10-7’ye getirdi. Farkın 5 sayıya kadar çıktığı çeyrekte Rogkavopoulos ve Rathan’la farkı eriten Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket farkı 1 sayıya indirdi. (12-11) Son 1 dakikalık bölümü oldukça çekişmeli devam eden çeyrek sonunda skor da 18-18’de eşitlendi.

İkinci çeyrek

Maçın ikinci çeyreğinde ilk isabet Muhammed Doğan Şenli’den geldi. (18-20) Rakibin, Rogkavopoulos ve Ayberk Olmaz ikilisiyle 20-24’ü bulduğu bölümde Fenerbahçe molaya gitti.

Moladan Melih Mahmutoğlu ve Johnathan Motley’in basketleriyle dönen Fenerbahçe skora denge getirdi. (24-24) Çeyreğin devamında Harrison ve Rathan’la bir ritim bulan konuk ekip 28-34’lük üstünlüğü yakaladı.

Melih Mahmutoğlu’nun 3 sayı çizgisinin dışından bulduğu isabetle maçın içinde kalan Fenerbahçe skoru 31-34’e getirdi. Çeyrekte son 1 dakikayı suskun geçen Fenerbahçe, soyunma odasına 31-38 geride girdi.

Üçüncü çeyrek

Üçüncü çeyreğe 4-0’lık seriyle hızlı başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket farkı çift hanelere çıkardı. (31-43) Bu çeyrekteki ilk isabetimizse Nigel Hayes-Davis’ten geldi.

(33-43) Tyler Dorsey ve Dyshawn Pierre’le ilk beş dakikada oyunun içinde kalmaya çalışan Fenerbahçe skoru 39-45’e getirdi. TV molasına 41-47’lik skorla önde giren konuk takım, moladan Hamilton’ın isabetiyle döndü.

Son çeyrek

(41-49) Skor üstünlüğünü çeyreğin sonuna taşıyan misafir takım, 8 sayılık farkla final periyotuna önde gitti. (50-58)

Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu ve Johnathan Motley ile çok iyi başladığı son çeyrekte farkı da eritmeyi başardı. (60-62) Maçta son 5 dakikanın içine 69-69’luk eşitlikle girilirken, Motley ve Melih gibi skorer isimleriyle üretken olan Fenerbahçe parkeden 79-72 galip ayrıldı.

Periyotlar

1. Periyot: 18-18

Devre: 31-38

3. Periyot: 50-58

Beş faulle çıkan: 39.26 Harrison (Merkezefendi)