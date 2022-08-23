Fenerbahçe, Nick Calathes'i transfer etti

Fenerbahçe, Nick Calathes'i transfer etti

Fenerbahçe, 33 yaşındaki Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile anlaştığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi’nde sezonu şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis’i getiren sarı-lacivertlerde beklenen guard transferi de resmiyet kazandı.

Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe, Nick Calathes’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, Barcelona’dan ayrılan tecrübeli guard ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Nick Calathes'in kariyeri

Tecrübeli oyuncu geçen sezon Barcelona formasıyla EuroLeague’de 7.3 sayı, 6.4 asist, 4 ribaund, 1.1 top çalma ortalamalarıyla mücadele ederken İspanya'da ise 6.3 sayı, 5.2 asist, 4.3 ribaund ile mücadele etti.

2009 NBA draftının 45. sırasından seçilen Florida çıkışlı Calathes, 2009-2012 arası Panathianikos forması giydikten sonra Lokomotiv Kuban’a transfer olmuştu.

2013 ve 2015 yılları arası NBA’de Memphis Grizzlies formasını giyen Calathes, 2015’te Yunan ekibine geri dönmüş ve 2020’ye kadar yeşil-beyazlı takımın saha içindeki lideri olmuştu.

EuroLeague tarihinin asist kralı

Sonrasında Barcelona’nın yolunu tutan Nick Calathes, EuroLeague’in tüm zamanlarının asist krallığında zirvede yer alıyor.