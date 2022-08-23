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    Fenerbahçe, Nick Calathes'i transfer etti

    Fenerbahçe, 33 yaşındaki Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile anlaştığını duyurdu.
    • 23.08.2022 - 13:57
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    Fenerbahçe, Nick Calathes'i transfer etti

    Basketbol Süper Ligi’nde sezonu şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis’i getiren sarı-lacivertlerde beklenen guard transferi de resmiyet kazandı.

    Fenerbahçe transferi açıkladı

    Fenerbahçe, Nick Calathes’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, Barcelona’dan ayrılan tecrübeli guard ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

    Fenerbahçe, Nick Calathes i transfer etti #1

    Nick Calathes'in kariyeri

    Tecrübeli oyuncu geçen sezon Barcelona formasıyla EuroLeague’de 7.3 sayı, 6.4 asist, 4 ribaund, 1.1 top çalma ortalamalarıyla mücadele ederken İspanya'da ise 6.3 sayı, 5.2 asist, 4.3 ribaund ile mücadele etti.

    2009 NBA draftının 45. sırasından seçilen Florida çıkışlı Calathes, 2009-2012 arası Panathianikos forması giydikten sonra Lokomotiv Kuban’a transfer olmuştu.

    2013 ve 2015 yılları arası NBA’de Memphis Grizzlies formasını giyen Calathes, 2015’te Yunan ekibine geri dönmüş ve 2020’ye kadar yeşil-beyazlı takımın saha içindeki lideri olmuştu.

    EuroLeague tarihinin asist kralı

    Sonrasında Barcelona’nın yolunu tutan Nick Calathes, EuroLeague’in tüm zamanlarının asist krallığında zirvede yer alıyor.

    Fenerbahçe, Nick Calathes i transfer etti #2


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