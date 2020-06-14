Fenerbahçe, Obradovic ile görüşecek

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, pazartesi günü Belgrad'dan İstanbul'a gelerek Başkan Ali Koç ile birlikte masaya oturacak.

Fenerbahçe'de aylardır beklenen görüşme pazartesi günü gerçekleştirilecek...

Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Zeljko Obradovic, Belgrad'dan İstanbul'a gelerek Başkan Ali Koç ile birlikte masaya oturacak. Kritik görüşmede biten sözleşmenin uzatılması ve birçok konu görüşülecek.

KESİN KARAR HAFTA İÇERİSİNDE VERİLECEK

Sportando'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu kez net bir teklifle sözleşme masasına oturacak.

Ayrıca, koronavirüs pandemisi sonrası basketbol takımının bütçesinin ne kadar olacağı ve yıldız oyuncularının durumları ile ilgili de görüşmeler yapılacak. Bu görüşmede Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini de masada olacak. Tüm görüşmelerin birkaç gün sürmesi ve hafta içerisinde kesin karar verilmesi bekleniyor.

ALİ KOÇ FEDAKARLIK YAPACAK

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı adına gelecek yılları etkileyecek bu görüşmede Zeljko Obradovic ve Maurizio Gherardini ikilisi ya birlikte 'Devam' kararı verecek ya da birlikte el sıkışarak veda edecek. Ancak, Fenerbahçe cephesinden gelen kulis bilgilerine göre Ali Koç, Obradovic ve Gherardini ikilisini takımda tutabilmek için elinden gelen tüm fedakarlığı yapacak ve mücadeleci bir kadro kurması için gereken bütçeyi vermeye çalışacak.