Fenerbahçe, Olcay Çakır Turgut ile yollarını ayırdı Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut, kariyerine Avrupa'da devam edecek.

AA

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve ligde şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp, takım kaptanı Olay Çakır Turgut'un gelecek sezon kariyerine Avrupa'da devam edeceğini duyurdu.

"Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucunun sarı-lacivertli ekiple birçok şampiyonluk yaşadığı belirtilerek, şu ifadeleri kullandı.

"Disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil eden kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir."

Açıklamada, bu sezon Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonlukları yaşayan Olcay Çakır Turgut'a katkıları dolayısıyla teşekkür edilerek, başarı dileğinde bulunuldu.