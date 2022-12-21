Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? THY EuroLeague'de 15. hafta heyecanı!

Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? THY EuroLeague'de 15. hafta heyecanı!

THY Euroleague'in 15. haftasında Fenerbahçe, Partizan'ı ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Turkish Airlines EuroLeague 2022-2023 sezonu 15. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Partizan Mozzart Bet ile karşı karşıya gelecek.

Sarı- lacivertliler EuroLeague’de 14. Haftayı 10 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamladı. Tedavi süreci devam eden Nemanja Bjelica forma giyemeyecek.

Partizan ise bu sezon EuroLeague’de oynadığı 14 maçta 5 galibiyet aldı. Geride kalan çift maç haftasında bir galibiyet ve bir yenilgi aldı.

Ligde Fenerbahçe lider konumdayken, Barcelona ve Monako takip ediyor. A. Efes de 7. Sırada yer alıyor. Son sırada ise Alba Berlin var.

Fenerbahçe – Partizan maçı için nefesler tutuldu. Basketbol severler, heyecanlı karşılaşmanın detaylarını araştırıyor.

Fenerbahçe – Partizan maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko – Partizan müsabakası, 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 20:45’te başlayacak.

Maç hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak olan mücadele, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Sreten Radovic, Carmelo Paternico, Emilio Perez hakem üçlüsü yönetecek.