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    Fenerbahçe, Partizan'a mağlup oldu

    EuroLeague’de 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Sırbistan ekibi Partizan'a 73-72 kaybetti.
    • 22.12.2022 - 23:08
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    Fenerbahçe, Partizan'a mağlup oldu

    EuroLeague normal sezonunun 15. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda eski koçu Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan’ı konuk etti.

    Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Fenerbahçe, evinde Partizan’a 73-72 mağlup oldu.

    Fenerbahçe üst üste üçüncü kez kaybetti

    Bu sonuçla üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Fenerbahçe, toplamda 5. kez kaybetti. Partizan ise üst üste 2. galibiyetini alırken toplamda ise 6. kez kazandı.

    Fenerbahçe, Partizan a mağlup oldu #1

    En skorer oyuncu Wilbekin oldu

    Fenerbahçe’de Dyshawn Pierre 13 sayı, 6 ribaund; Scottie Wilbekin 14 sayı, 2 ribaund, 2 asist; Tonye Jekiri 8 sayı, 4 ribaund; Nick Calathes 11 sayı, 7 ribaund, 7 asistle oynadı.

    Partizan’da ise Mathias Lessort 12 sayı, 4 ribaund; Kevin Punter 12 sayı, 5 ribaund, 2 asist; Dante Exum 10 sayı, 2 asist; Zach LeDay 8 sayı, 6 ribaund, 2 asistle mücadele etti.

    Fenerbahçe, Partizan a mağlup oldu #2

    Fenerbahçe, Partizan a mağlup oldu #3

    Fenerbahçe, Partizan a mağlup oldu #4

    Fenerbahçe, Partizan a mağlup oldu #5

    Fenerbahçe, Partizan a mağlup oldu #6


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