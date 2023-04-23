Fenerbahçe, seride durumu 2-0'a getirdi

Ligde normal sezonu lider tamamlayan ve play-off yarı finalinde BOTAŞ'ı 2-0 geçerek adını finale yazdıran Mersin ekibi, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 2-0 yenerek eleyen Fenerbahçe Alagöz Holding ile final serisinin ikinci maçında karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan 83-76'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu. Böylelikle sarı-lacivertliler, ikinci maçını da kazanarak seriyi 2-0 yaptı.
İlk yarı kıran kırana geçti
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı atılan sayılarla geçti. Fenerbahçe bu çeyreği 23-22 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci periyodunda başında Chelsea Gray'in etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Mersin ekibi, çeyreğin son dakikalarında potasında gördüğü sayılarla soyunma odasına 42-41 geride gitti.
Fenerbahçe, maçtan galip ayrıldı
Üçüncü çeyrekte rakibine oranla etkili oynayan Fenerbahçe Alagöz Holding, farkı 13'e çıkararak periyodu 65-52 önde tamamladı.
Savunmada tedbirli oynayan Fenerbahçe, aradaki farkın açılmasına izin vermedi ve karşılaşmadan 83-76 galip ayrıldı.
Bu skorla Fenerbahçe seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacak. Bu arada karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da izledi. Başkan Koç, galibiyet sonrası oyuncuları kutladı.