Fenerbahçe, seride durumu 2-0'a getirdi Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 83-76 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

AA

Ligde normal sezonu lider tamamlayan ve play-off yarı finalinde BOTAŞ'ı 2-0 geçerek adını finale yazdıran Mersin ekibi, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 2-0 yenerek eleyen Fenerbahçe Alagöz Holding ile final serisinin ikinci maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelede kazanan 83-76'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu. Böylelikle sarı-lacivertliler, ikinci maçını da kazanarak seriyi 2-0 yaptı.

İlk yarı kıran kırana geçti

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı atılan sayılarla geçti. Fenerbahçe bu çeyreği 23-22 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda başında Chelsea Gray'in etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Mersin ekibi, çeyreğin son dakikalarında potasında gördüğü sayılarla soyunma odasına 42-41 geride gitti.

Fenerbahçe, maçtan galip ayrıldı

Üçüncü çeyrekte rakibine oranla etkili oynayan Fenerbahçe Alagöz Holding, farkı 13'e çıkararak periyodu 65-52 önde tamamladı.

Savunmada tedbirli oynayan Fenerbahçe, aradaki farkın açılmasına izin vermedi ve karşılaşmadan 83-76 galip ayrıldı.

Bu skorla Fenerbahçe seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacak. Bu arada karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da izledi. Başkan Koç, galibiyet sonrası oyuncuları kutladı.