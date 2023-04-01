Fenerbahçe, serinin ilk maçında Beşiktaş'ı yendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçı dev bir derbiye sahne oldu. Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 90-70'lik skorla kazandı.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride bu sonuçla Fenerbahçe , 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci müsabakası, 3 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da BJK Emlakjet Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe, soyunma odasına önde girdi
Karşılaşmaya Vandersloot ve McBride'ın üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe, Stewart'ın 4. dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle farkı çift hanelere çıkardı: 13-3. İlk periyot, sarı-lacivertlilerin 27-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakanın ikinci çeyreğine iki takım da savunmada etkili başladı. İlk sayıları 14. dakikada Beşiktaş bulurken, Fenerbahçe, soyunma odasına 40-28 önde gitti.
Sarı-lacivertli takım baştan sona üstün götürdüğü maçı kazandı
İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip, 23. dakikada Kübra Sevindik'in üçlüğüyle farkı tek hanelere çekti: 42-33. Stewart'ın etkili oyunuyla toparlanan Fenerbahçe, 27. dakikada McBride'ın üçlüğüyle farkı 15 sayıya taşıdı: 55-40.
Son periyoda 65-48 üstün giren Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 90-70 galip ayrıldı.