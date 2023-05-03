Fenerbahçe son saniye üçlüğüyle Olympiakos'a kaybetti
AA

Turkish Airlines play-off çeyrek final serisinin üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u ağırladı.

Taraftarının da yoğun desteğiyle maça boyalı alanı etkili kullanarak başlayan sarı-lacivertliler özellikle Jekiri ve Dorsey'nin üst üste kaydettiği basketlerle skorda üstünlüğü yakalayarak ilk periyodu 21-15 önde tamamladı.

Fenerbahçe son saniye üçlüğüyle Olympiakos'a kaybetti

İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan Fenerbahçe, Dorsey'nin isabetli üçlüğüyle 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 26-15.

Bu bölümden sonra hücumda top kullanmakta sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takım karşısında 5 dakikalık bölümde sadece 2 sayı yiyen ürettiği 14 sayıyla 17. dakikada öne geçti: 28-29.

Sloukas'ın skorer oyunuyla üstünlüğünü koruyan Yunanistan temsilcisi soyunma odasına 38-35 önde gitti.

Fenerbahçe son saniye üçlüğüyle Olympiakos'a kaybetti

Üçüncü periyodun başında iki takım savunmalarıyla ön plana çıkarken ilerleyen bölümde hücumda Calathes önderliğinde daha iyi bir performans sergileyen ve skorda yeniden öne geçen son çeyreğe 51-45 üstün girdi.

Fenerbahçe son saniye üçlüğüyle yıkıldı

Büyük çekişmenin yaşandığı son periyotta pota altına indirilen toplarla skor üreten Olympiakos son 4 dakikalık bölümde 61-60 üstünlük yakaladı.

Kalan bölümde Fenerbahçe'nin dış atışlardan Dorsey ve Calathes ile bulduğu sayılara Olympiakos, Vezenkov ile karşılık verdi ve son bir dakikaya 69-69 beraberlikle girildi.

Sarı-lacivertliler Guduric'in kritik basketiyle bitime 4 saniye kala 71-69 öne geçti.

Alınan molanın ardından hücuma yarı sahadan başlayan Olympiakos, Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle karşılaşmadan 72-71 galip ayrıldı.

Fenerbahçe son saniye üçlüğüyle Olympiakos'a kaybetti

Bu sonuçla birlikte Yunan ekibi seride 2-1 öne geçti.

Serinin dördüncü maçı 5 Mayıs Cuma günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Sarı-lacivertliler seriyi uzatmak için kazanmak zorunda olacak.

Fenerbahçe son saniye üçlüğüyle Olympiakos'a kaybetti

Fenerbahçe Beko: 71 - Olympiakos: 72

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Calathes 10, Dorsey 21, Pierre 7, Hayes-Davis 4, Jekiri 15, Motley 5, Guduric 4, Metecan Birsen, Edwards 5, Tarık Biberovic, Antetokounmpo

Olympiakos: Walkup 2, Canaan, Vezenkov 17, Papanikolaou 6, Fall 5, Sloukas 25, Larentzakis, Peters 4, Tarık Black 9, McKissic 4

1. Periyot: 21-15

Devre: 35-38

3. Periyot: 51-45

Fenerbahçe son saniye üçlüğüyle Olympiakos'a kaybetti