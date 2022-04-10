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    Fenerbahçe - Sopron Basket final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague Woman Final Four finalinde Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek. Peki, Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 11:51
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    Fenerbahçe - Sopron Basket final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague Woman Final Four finalinde boy gösterecek.

    İlk maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 mağlup eden Fenerbahçe hemen arkasından İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini 74-69'lik skorla yendi.

    Bu galibiyetler finali getirirken Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.

    Bu maçı kaçırmak istemeyen ve Fenerbahçe'nin final yolculuğunda kupaya ulaşmasını bekleyenler, "Fenerbahçe - Sopron Basket final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Fenerbahçe - Sopron Basket final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    Fenerbahçe - Sopron Basket final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Avrupa'da kadın basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan FIBA EuroLeague Woman Final Four şampiyonluk maçı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün saat 17.00'de başlayacak.

    ZVVZ USK Prag ile Perfumerias Avenida ise saat 14.00'te üçüncülük maçında karşılaşacak.

    Fenerbahçe - Sopron Basket final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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