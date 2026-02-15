Fenerbahçe, Türk Telekom deplasmanında galip geldi

- Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Türk Telekom'u deplasmanda 88-76 yendi.
- Ankara Spor Salonu'ndaki maçta etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.
- Türk Telekom ise ligdeki 8. mağlubiyetini aldı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Türk Telekom ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 88-76'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
Ligde 18. galibiyetini alan Fenerbahçe liderliğini sürdürürken başkent ekibi 8. mağlubiyetini yaşadı.
FENERBAHÇE, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ
Maça 6 sayılık seriyle başlayan Fenerbahçe, ilk bölümü 10-4 önde geçti.
Türk Telekom hücumlarında istediği sonuçları alamazken konuk ekip, serbest atışlardan bulduğu sayılarla farkı 9'a (8-17) kadar çıkardı.
Savunmadaki etkisini hücuma yansıtmayı başaran ev sahibi ekip, farkı 2'ye (17-19) indirdi.
Kalan bölümde Jantunen'in serbest atıştan bulduğu sayıya, Allman üçlükle cevap verdi ve ilk çeyrek 20-20 eşitlikle tamamlandı.
İkinci periyodun başında Mert Emre Ekşioğlu'nun sayısına Smith'in üçlüğüyle karşılık veren Türk Telekom, maçta ilk kez öne (23-22) geçti.
Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla yeniden üstünlüğü yakaladı: 30-32. Pota altında etkisini artıran konuk ekip, farkı çift hanelere (31-41) çıkardı.
Kalan dakikalar karşılıklı sayılarla geçerken Fenerbahçe, soyunma odasına 48-36 üstün gitti.
FENERBAHÇE, 12 SAYI FARKLA KAZANDI
Üçüncü çeyreğin başında iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Fenerbahçe, çeyreğin sonuna 4 dakika 49 saniye kala farkı 16'ya (45-61) yükseltti.
Son bölümde Türk Telekom farkı tek haneye (9) indirmeyi başarsa da konuk ekip aldığı molanın ardından etkisini artırdı ve son 10 dakikaya 12 sayılık (58-70) avantajla girdi.
Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, karşılaşmadan 88-76 galip ayrıldı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ankara
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Kerem Yılmaz
Türk Telekom: Devoe 2, Usher 2, Trifunovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 9, Alexander 13, Allman 20, Berkan Durmaz 2, Smith 14, Bankston 9, Ata Kahraman 3
Fenerbahçe: Metecan Birsen 6, Bacot 9, Wilbekin 12, Mert Emre Ekşioğlu 6, Onuralp Bitim 8, Boston 19, Horton-Tucker 4, Melih Mahmutoğlu 14, Colson 2, Jantunen 8, Demircan Demir
1. Periyot: 20-20
Devre: 36-48
3. Periyot: 58-70
Beş faulle çıkanlar: 30.26 Mert Emre Ekşioğlu, 38.46 Bacot (Fenerbahçe), 38.06 Bankston, 38.40 Berkan Durmaz (Türk Telekom)