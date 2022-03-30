Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 33. hafta maçında Unics Kazan ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe - Unics Kazan maçı oynanacak mı?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. haftasında Unics Kazan ile karşı karşıya gelecek.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrası yapılan yaptırımlar, basketbol alanına sıçradı.

Bu kapsamda da Turkish Airlines EuroLeague, Rus takımlarıyla ilgili bazı kararlar aldı ve bunu kamuoyu ile paylaştı.

Vatandaşlar bunun üzerine, "Fenerbahçe - Unics Kazan maçı oynanacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe - Unics Kazan maçı oynanacak mı? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE - UNİCS KAZAN MAÇI OYNANACAK MI?

Turkish Airlines Euroleague'de mücadele eden Rus takımlarının, organizasyondan resmen ihraç edildiği açıklandı.

CSKA Moscow, UNICS Kazan ve Zenit Euroleague'den ihraç edilirken, Rus takımları ile oynanan maçlar, oynanmamış sayıldı. Bu nedenle Fenerbahçe - Unisc Kazan maçı oynanmayacak.