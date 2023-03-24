Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'ı mağlup etti Fenerbahçe, Euroleague'in 30. haftasında sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 87-79 yendi.

Haber Merkezi

Euroleague'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Litvanya takımı Zalgiris Kaunas'ı ağırladı.

Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'ı 87-79'luk skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'nin 18. galibiyeti

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım organizasyonda 18. galibiyetini aldı. Zalgiris ise 15. yenilgisini yaşadı.

İlk periyot

Fenerbahçe, dış atışlardan 4'te 4 isabetle oynadığı ve Guduric'in 11 sayı kaydettiği ilk periyodu 22-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrek

İkinci çeyrekte Dorsey ve Jekiri ile skor üreten Fenerbahçe'ye Polonora'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle yanıt veren Zalgiris, 16. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 31-30. Kalan bölümde toparlanarak farkı çift hanelere çıkaran sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 46-35 üstün gitti.

Üçüncü periyot

Üçüncü periyotta farkın 7 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe, son bölüme 65-55 önde girdi.

Dördüncü çeyrek

Dördüncü çeyreğin başında sert savunma uygulayarak rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen ve hücumda da Dorsey ile etkili olan Fenerbahçe, 35. dakika içinde farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 77-62.

Çabuk toparlanan Zalgiris, bitime 58 saniye kala farkı 4 sayıya çekti: 83-79. Sarı-lacivertli takım, son bölümde kaydettiği kritik basketlerle karşılaşmadan 87-79 galip ayrıldı.