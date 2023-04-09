Fenerbahçe'den Gaziantep Basketbol'a 50 sayı fark! Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Gaziantep Basketbol'u 100-50 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile ligin son sırasında yer alan Gaziantep Basketbol karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele tarihi bir skora sahne oldu. Sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Gaziantep Basketbol'u 100-50 mağlup etti.

Fenerbahçe 20. galibiyetini aldı

Bu galibiyetle birlikte ligde üst üste ikinci kez kazanan Fenerbahçe, toplamda da 20. galibiyetine ulaştı. Dimitris Itoudis’in öğrencileri gelecek hafta lider Türk Telekom ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Üst üste beş, toplamda da 17. maçını kaybeden ve Gaziantep Basketbol ise ligin 25. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Maçın en skoreri Şehmus Hazer oldu

Fenerbahçe'de Şehmus Hazer 21 sayı, 5 ribaund, 3 asist; Carsen Edwards 18 sayı, 3 ribaund, 2 asist; Johnathan Motley 16 sayı, 6 ribaund, 2 asistle mücadele etti.

Gaziantep Basketbol’da ise John Egbunu 13 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.