Fenerbahçe'nin ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de EuroLeague'de Final Four yaptı FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisi üçüncü maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'i 91-63 mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi seride durumu 2-1 yaparak Final Four'a yükseldi.

AA ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisi üçüncü maçında Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i ağırladı. Mücadeleyi 91-63'lik skorla kazanan temsilcimiz seride 2-1 öne geçerek adını Final Four'a yazdırdı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyuncuları ve salonun büyük bir kısmını dolduran taraftarları karşılaşma sonunda sevinç yaşadı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 91 - Tango Bourges Basket: 63 Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Viola Györgyi (Romanya), Franko Gracin (Hırvatistan), Radomir Vojinovic (Karadağ) ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Cornelius 9, Williams 14, Gray 27, Hayes 13, Crvendakic 5, Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Dubljevic 9, Gökşen Fitik 5, Sinem Ataş 3, Hollingsvorth 6, Esra Ural Topuz Tango Bourges Basket: Anderson 8, Steinberga 14, Guapo 11, Godin 6, Duchet 8, Miyem 5, Michel 4, Zodia 2, Alexander 5, Bnuenameu 1. Periyot: 19-18

Devre: 46-33

3. Periyot: 69-46 Beş faulle çıkanlar: 35.42 Hayes (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), 33.10 Anderson (Tango Bourges Basket) Final Four'da 2 temsilcimiz olacak Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding de Macaristan'ın Sopron Basket ekibini saf dışı bırakarak Final Four'a çıkmıştı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile birlikte Final Four'da iki temsilcimiz yer alacak.