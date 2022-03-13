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Fenerbahçe'nin Bayern Münih maçı ertelendi
Fenerbahçe'nin EuroLeague'de Bayern Münih ile oynayacağı mücadele COVID-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
- Haber Merkezi
- 13.03.2022 - 16:23
Fenerbahçe , THY EuroLeague'deki Bayern Münih maçının ertelendiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alman ekibindeki COVID-19 vakaları nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği aktarıldı.
FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Fenerbahçe'nin 15 Mart Salı günü 20.45'te Bayern Münih ile oynaması gereken Euroleague karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir."