Fenerbahçe'ye Dyshawn Pierre'den kötü haber

Temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeague'in 28. haftasında Barcelona'yı ağırladı.

Sarı-lacivertliler bir ara 17 sayıya kadar geriye düştüğü maçı 81-73 kazanmayı başarmıştı.

Bu mücadelede sakatlık yaşayan Dyshawn Pierre'in sakatlık süresi belli oldu.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada yıldız basketbolcunun 3-4 hafta parkelerden uzak kalacağı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 10 Mart Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Barcelona maçının ilk yarısında sol bacağından sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Dyshawn Pierre'nin sahalara dönüş süresinin 3-4 hafta arasında olması öngörülmektedir."