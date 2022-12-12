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    Fenerbahçe'ye Motley'den kötü haber

    Fenerbahçe, 27 yaşındaki basketbolcusu Johnathan Motley'nin sol baldırından sakatlandığını duyurdu.
    • 12.12.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 18:17
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    Fenerbahçe'ye Motley'den kötü haber

    Basketbol Süper Ligi'nde ilk yenilgisini Türk Telekom karşısında alan Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'nin sakatlandığını açıkladı.

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu sözlere yer verildi:

    "Sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir"

    ''Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Motley, takımımızın 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmada sol baldırından sakatlık yaşamıştır. Tedavisine başlanan sporcumuzun sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir.''

    Fenerbahçe ye Motley den kötü haber #1

    Euroleauge maçlarında forma giyemeyecek

    Dimitris Itoudis'in ekibi, EuroLeague'deki çift maç haftasında 27 yaşındaki sporcudan faydalanamayacak. Fenerbahçe 13 Aralık'ta Olympiakos deplasmanına çıkacak, 16 Aralık'ta ise Baskonia'yı konuk edecek.

    Fenerbahçe ye Motley den kötü haber #2

    Fenerbahçe iki kulvarda lider olarak yoluna devam ediyor

    Sezona fırtına gibi giren Fenerbahçe, EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nde lider durumda bulunuyor.

    Fenerbahçe ye Motley den kötü haber #3


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