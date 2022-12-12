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Fenerbahçe'ye Motley'den kötü haber
- 12.12.2022 - 18:09
- Güncelleme : 12.12.2022 - 18:17
Basketbol Süper Ligi'nde ilk yenilgisini Türk Telekom karşısında alan Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'nin sakatlandığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu sözlere yer verildi:
"Sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir"
''Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Motley, takımımızın 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmada sol baldırından sakatlık yaşamıştır. Tedavisine başlanan sporcumuzun sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir.''
Euroleauge maçlarında forma giyemeyecek
Dimitris Itoudis'in ekibi, EuroLeague'deki çift maç haftasında 27 yaşındaki sporcudan faydalanamayacak. Fenerbahçe 13 Aralık'ta Olympiakos deplasmanına çıkacak, 16 Aralık'ta ise Baskonia'yı konuk edecek.
Fenerbahçe iki kulvarda lider olarak yoluna devam ediyor
Sezona fırtına gibi giren Fenerbahçe, EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nde lider durumda bulunuyor.