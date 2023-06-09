Fenerbahçe'yi yenen Anadolu Efes finalde Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4. müsabakasında Fenerbahçe'yi 87-78 yenen Anadolu Efes, finale yükseldi.

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Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4. müsabakasında Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Anadolu Efes finale çıktı

Müsabakayı 87-78 kazanan Anadolu Efes, seriyi 3-1 kazanarak ilk finalist oldu.

Karşılaşmayı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu ile yöneticiler Ahmet Ketenci, Kemal Danabaş ve İlker Dinçay yerinde takip etti.

İlk periyot

Karşılaşmaya Wilbekin'in üst üste üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 10'a 8 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, Wilbekin'in 11 sayıyla tamamladığı çeyreği 20-16 üstün tamamladı.

İkinci periyot

İkinci periyoda boyalı alanda iyi başlayan ev sahibi ekip, 8-0'lık seriyle öne geçti: 24-20. Micic'in 13. dakikadaki üçlüğüyle 6 sayı (27-21) üstünlüğü yakalayan lacivert-beyazlılar, aynı oyuncunun 15. dakikadaki 4 sayılık hücumuyla farkı çift hanelere çıkardı: 34-23. Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in bireysel performansıyla ürettiği skorlarla farkı tek hanede tutmayı başarsa da soyunma odasına 45-41 Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyot

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, 24. dakikada Motley'in basketiyle Fenerbahçe, beraberliği yakaladı: 49-49. Aynı dakikada Guduric'in sayılarıyla öne geçen (49-51) sarı-lacivertliler karşısında son bölümde üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, final periyoduna 65-61 önde girdi.

Son çeyrek

Son çeyreğe de iyi giren Anadolu Efes, 32. dakikada farkı 8 sayıya yükseltti: 71-63.

Lacivert-beyazlılar, Bryant'ın üst üste sayılarıyla 35. dakikada farkı çift hanelere (76-66) çıkardı.

Üstünlüğü yeniden ele alan Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun 38. dakikada üst üste bulduğu üçlüklerle farkı 3 sayıya (81-78) çekti.

Bitime 47 saniye kala Bryant ile basketi bulan Anadolu Efes, farkı 2 hücuma taşıdı. Fenerbahçe, Wilbekin ile hücumdan boş dönünce Anadolu Efes serbest çizgisinden bulduğu sayılarla farkı açtı ve parkeden 87-78 galip ayrıldı.

Müsabaka sonrası gerginlik yaşandı

Oynanan karşılaşmanın ardından salonda kavga çıktı.

Maçın son bölümünde tribünlerden Fenerbahçeli yöneticilerle atışmalar yaşanırken, gerginlik maç sonunda büyüdü.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman parkeden ayrılırken, Fenerbahçeli yöneticilerle sözlü atışma yaşadı. Ataman'ın parkeden ayrılmasının ardından sarı-lacivertli yöneticilerle tribünler arasında da tartışma çıktı.

Birkaç kez her iki taraftan da saldırı teşebbüsü yaşanmasına karşın güvenlik güçleri olayları güçlükle yatıştırdı.

Fenerbahçeli yöneticilerin sahadan ayrılmasının ardından gerginlik sona erdi.