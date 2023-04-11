FIBA, Türk hakem Kerem Baki'ye görev verdi
AA

FIBA Erkekler Kupası'nda Fransa ekibi Cholet Basket ile Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek arasında 26 Nisan Çarşamba günü oynanacak finalin ikinci maçında Türk Kerem Baki görev alacak.

Şampiyonun belirleneceği maçı yönetecek

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamada, Cholet Basket'in ev sahipliğinde Fransa'da oynanacak ve şampiyonun belli olacağı karşılaşmada Kerem Baki'nin düdük çalacağı belirtildi.

Açıklamada, TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede FIBA hakem değerlendiricisi Murat Biricik'in de görev yapacağı aktarıldı. Finalin ilk maçı 19 Nisan'da Polonya'da oynanacak.

FIBA Türk hakem Kerem Baki'ye görev verdi