Finalin ilk maçını farklı kaybeden Galatasaray kupa şansını zora soktu Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında konuk olduğu Fransız ekibi LDLC ASVEL'e 95-56 mağlup oldu.

FIBA Avrupa Kupası'nda ilk kez finale çıkan LDLC ASVEL ile kupayı 2009 ve 2018'de müzesine götüren temsilcimiz Galatasaray, Fransa'nın Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda karşılaştı.

Ev sahibi ekip Johannes ve Williams'ın etkili olduğu ilk çeyreği 27-19 üstünlükle tamamladı.

İkinci periyotta yanlış şut tercihlerini sürdüren Galatasaray hücumda bir türlü ritmini bulamadı.

Fransız ekibi kenardan oyuna girip yüzde 100 isabetle oynayan Jocyte ve Ciak'ın katkısıyla soyunma odasına 50-28 önde gitti.

Çok sayıda pas hatası yapan ve top kaybeden sarı-kırmızılılar rakip oyuncular Johannes, Williams ve Dietrick'i de yavaşlatamayınca LDLC ASVEL, 3. çeyrekte farkı 32 sayıya (72-40) çıkardı.

Sahadan 95-56 galip ayrılan LDLC ASVEL rövanş için büyük avantaj yakaladı.

Rövanş maçı 12 Nisan Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

LDLC ASVEL: 95 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 56

Salon: Astroballe

Hakemler: Gvidas Gedvilas (Litvanya), Cecilia Toth (Macaristan), Marek Kukelcik (Slovakya)

LDLC ASVEL: Johannes 25, Dietrick 14, Williams 20, Chartereau 11, Gruda 6, Ciak 4, Quevedo 9, Jocyte 6

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 9, Prints 11, Nacickaite 9, Stevens 6, McCowan 12, Jurjane 9, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez

1. Periyot: 27-19

Devre: 50-28

3. Periyot: 72-40

Beş faulle oyundan çıkan: 38.00 McCowan (Galatasaray Çağdaş Faktoring)