Petrol
94.23
1.14%
Euro
18.2351
0.23%
Dolar
18.24
-0.05%
Altın
995.38
-0.37%
Borsa
3447
0.00%
Bitcoin
365.498
-2.26%
BTXN Coin
6.21
-8.00%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Fransa uzatmada geri döndü, yarı final biletini kaptı

    EuroBasket 2022'de Fransa, İtalya'yı 93-85 mağlup etti ve yarı final biletini kaptı.
    • 14.09.2022 - 20:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa uzatmada geri döndü, yarı final biletini kaptı

    EuroBasket 2022 çeyrek finalinde İtalya ile Fransa karşılaştı.

    İkinci yarıda güçlü bir oyun sergileyen İtalya, maçta öne geçti ancak maçın sonunda geri dönen Fransa 77-77'lik skorla mücadeleyi uzatmaya götürdü.

    Fransa yarı finalde

    Fransa rakibini uzatmalarda 93-85 mağlup etti.

    Fransa'da Heurtel 20 sayıyla mücadele etti. İtalya'da Fontecchio 21 sayı, Spissu 21 sayıyla mücadele etti.

    Almanya-İspanya maçının kazananı, yarı finalde Fransa'nın rakibi olacak.

    Fransa uzatmada geri döndü, yarı final biletini kaptı #1


    Avustralya’da bir kişi, evinde baktığı kanguru tarafından öldürüldü
    Dünya

    Avustralya’da bir kişi, evinde baktığı kanguru tarafından öldürüldü

    Oğulcan Engin’den sevgilisi Miray Daner’e hediye
    Magazin

    Oğulcan Engin’den sevgilisi Miray Daner’e hediye

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir